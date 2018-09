Entretien exclusif avec Mamadou Diop Decroix : la paix de ce pays repose sur Macky Sall

Dans cet entretien accordé à Dakar matin, le leader du parti AJ/PADS et non moins membre du front de résistance nationale est revenu en long et en large sur les péripéties du sit-in de ce 04 septembre. Son interpellation musclé, son séjour au commissariat central la suite de ce qu’on peut qualifier de « mortel combat » entre le pouvoir et l’opposition



ACTUALITÉ