Épinglé par l’Ocrtis avec 30 kilogrammes de parfum de chicha, l'homme d’affaires Bongo Gueye, face au juge ce matin, risque une amende de 10 millions Fcfa

Il est connu de Dame Justice. Le tribunal ne lui est pas inconnu. On se rappelle encore de l’affaire de l’or qui l’avait envoyé en prison il y a quelques années. Pour ne citer que ça ! Cette fois-ci, l’homme d’affaires Bongo Gueye est arrêté pour d’autres faits. La vente sans autorisation de parfum de chicha. Et ce sont les éléments de l’orctis qui l’ont épinglé avec 30 kilogrammes de ce dit parfum de chicha. Avec une telle quantité, il lui fallait forcément avoir une autorisation de vente. Ce qui n’était pas le cas. Ne détenant pas le document lui permettant de commercialiser un tel produit, il a été mis aux arrêts. Jugé ce matin a la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, il risque une amende ferme de 10 millions de Francs Cfa. Le délibéré sera donné en cours d’audience



Un appel anonyme informe les enquêteurs de l’Ocrtis



Comment les enquêteurs ont appris que Gueye allait décharger un tel produit ? Un informateur a tout balancé par appel téléphonique. Donnant les détails du colis à recevoir, de l’heure de la réception entre autres éléments, les flics de la drogue l’ont pris en flagrants délits, en train de déballer le paquet. Interrogé par les limiers, il dit avoir acheté le produit en Guinée. Un aveu qui cache une brèche d’explications.



Bongo Gueye brandit l’argument de la consommation personnelle pour faire face au confinement



Non pas, selon lui, pour vendre, mais pour sa consommation personnelle. Ah bon ? Hé oui, s’accroche-t-il. Avec le confinement, il a fait cette commande tente-t-il de convaincre. Une telle quantité ? La réponse servie par le mis en cause est le fait que la monnaie guinéenne soit très faible. Ainsi, avec celle sénégalaise, il a reçu beaucoup de kilogrammes. Des arguments, loin de convaincre le procureur qui a requis la condamnation avec une amende de 10 millions de Francs Cfa. Reste à savoir si ses avocats, Mes Bamba Cisse et Ousseynou Gaye, réussiront à le sortir des mailles de la justic.

