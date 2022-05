Epouse d'Habib Sy, la défunte gérante du multiservice (Ets Mansour Sy (Ems), Fatou Kiné Gaye, repose désormais à Khalkhouss...Ce souhait ardent pour son enfant confié à...

Pendant plusieurs mois, feue Kiné Fall Gaye a vécu sa grossesse sous le signe de la plénitude et de la jolie rondeur. Hélas, elle est décédée dans des conditions connues.



La regrettée épouse d'Habib Sy, fils d'Elhaj Sy ( de Diacksao, neveu de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh) sera finalement inhumée à Tivaouane (cimetière Khalkhouss) peu après la levée du corps prévue ce dimanche dans la même cité religieuse.



Les condoléances seront reçues à la résidence familiale aux Parcelles Assainies à Dakar.



Dakarposte a appris qu'unie depuis moins de deux ans, pour le meilleur comme pour le pire avec son époux, Kiné Gaye n'a jamais eu d'enfant. "Elle avait hâte d'en avoir" consent à nous révéler une vieille connaissance. Etreinte par l'émotion, les larmes perlant sur le visage, la dame renchérit: "Kiné m'a une fois confié qu'elle voulait donner le meilleur à son enfant, soit la sagesse, l’honnêteté, la foi mais aussi et surtout le respect. Elle souhaitait lui apprendre des valeurs acquises "



Depuis sa disparition, des messages de soutien et d'indignation fleurissent sur les réseaux sociaux et un peu partout à travers le monde.



Que son âme repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!







