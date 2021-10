Équipe Nationale du Sénégal : Bouna Sarr, de « la France ou rien » au Sénégal volontiers

La persévérance d’Aliou Cissé a fini par payer dans le dossier Bouna Sarr. En effet, l’ancien Marseillais s’était toujours montré réticent à l’idée de rejoindre la tanière. Aujourd’hui, la donne à changé. L’actuel défenseur du Bayern Munich a été sélectionné par le coach et devrait être présent pour la double confrontation contre la Namibie en éliminatoires de la coupe du monde 2022. Loin de cette polémique, le latéral droit a pour le moment un parcours honorable. Petit tour d’horizon des temps forts de la carrière de Bouna Sarr de ses débuts au FC Metz à son arrivée au FC Bayern. Tout en évoquant ses rêves d’arborer la tunique des Bleus à sa convocation chez les Lions du Sénégal.

La carrière professionnelle de Bouna Sarr débute le 29 juillet 2011 contre Tours en Ligue 2. Il est alors âgé de 19 ans. L’ailier de formation va inscrire son premier but contre Tours club lors du match retour. Mais le FC Metz va être relégué en National à l’issue de la saison 2011-2012 en occupant la 18e place avec 42 points au compteur. Le club de la Lorraine ne va pas s’éterniser en 3e division. Le FC Metz va retrouver et remporter la Ligue 2 au cours de la saison 2013-2014. Bouna Sarr joue 30 matchs au cours de la saison pour 1 petit but inscrit. A 22 ans, il découvre la première division française.

La campagne 2014-2015 sera bénéfique pour lui. Malgré la relégation du FC Metz, les prestations du jeune ailier vont attirer les convoitises. Et c’est l’Olympique de Marseille qui va l’enrôler contre un chèque d’1,5 million d'euros. A 23 ans, Bouna Sarr s’engage avec le club phocéen. Ses deux premières saisons ne se passent pas de la meilleure des manières. Il va enchaîner les matchs moyens sur les ailes de l’attaque marseillaise. Finalement, il va se contenter d’un rôle de doublure. C’est à 25 ans que la carrière du joueur originaire du Sénégal et de la Guinée va connaître un bond en avant à l’OM. Confronté à un manque d’arrière droit après la blessure de Hiroki Sakai, Rudi Garcia (Coach de Marseille à l’époque) va tenter un gros coup de poker. Il reconvertit l’ancien Messin en arrière droit.

Un repositionnement qui va lui sourire. Le néo-latéral qui devait être à la base la doublure du japonais, va s’imposer comme un titulaire indiscutable au fil du temps. Lui qui était un temps moqué par les supporters a vu les vestes de ces derniers, se retourner. Ces performances ne vont pas laisser indifférents les cadors européens. Le FC Séville, le Borussia Dortmund et même le FC Barcelone auraient été intéressés par le joueur. Contre toute attente, il s'engage avec le Bayern Munich. Montant de la transaction, 10 millions d’euros. Après 5 ans de bons et loyaux services, Bouna Sarr quitte la cité phocéenne et s’engage en faveur du club de Munich. En s’engageant avec le club allemand, il savait qu’il allait jouer les seconds rôles derrière le français Benjamin Pavard. Pour sa première saison dans la Bavière, il a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues dont 9 en tant que titulaire. Pour la saison actuelle, Bouna Sarr est à 6 matchs joués. Malgré ce faible temps de jeu, le natif de Lyon va enrichir son armoire à trophées. Il a à son actif, en plus de son titre de Ligue 2, un championnat allemand, une supercoupe d’Allemagne et une coupe du Monde des clubs.

29 ans et aucune expérience à l’international malgré les sollicitations

Né de parents originaires du Sénégal et de la Guinée, Bouna Sarr n’a eu d’yeux que pour l’équipe de France. Il a été pour la première fois présélectionné en octobre 2018, il ne sera pas retenu par Didier Deschamps. Il reçoit sa première convocation chez les Bleus en novembre 2020. Coup du sort, il est retenu par le Bayern Munich pour cause de blessure. Mais bien avant l’épisode équipe de France, les Nations africaines auxquelles il est originaire ont toqué plusieurs fois à sa porte. C’est d’abord, le cas du Sili national de Guinée, qui avait tenté sa chance. Michel Dussuyer l’avait convoqué en 2015 pour la coupe d’Afrique des Nations sans avoir pris au préalable le consentement du joueur.

Le sélectionneur guinéen va essuyer un refus du joueur à travers un message posté par son club d’antan, le FC Metz. « Le jeune milieu de terrain franco-guinéen, qui vit actuellement une période charnière dans sa carrière, a finalement préféré, la mort dans l’âme, refuser l’appel du Syli national pour privilégier son parcours avec le FC Metz » a déclaré le club Frfrançais par communiqué. Aliou Cissé aussi, lui a toujours fait les yeux. Et là encore, Bouna Sarr avait décliné l’invitation. « J'ai pris une décision ferme, décision que je n'avais pas prise et qui apportait un peu de confusion. J'ai fait un choix définitif, je veux (il se reprend), j'aimerais, je souhaiterais jouer pour l'équipe de France. C'est clair. Il y aura des déçus du côté du continent africain, mais j'assume mes choix et je n'ai pas peur de le dire. J'ai pris le risque de louper une Coupe du monde cet été avec le Sénégal... C'est fort, je ne l'ai pas fait pour rien », a affirmé le joueur au cours d’un entretien avec le journal marseillais La Provence le 02 novembre 2018.

Une intransigeance qui va s’estomper au cours des années. Voyant la forte concurrence au sein de l’équipe de France au poste de latéral droit, Bouna Sarr a été obligé de saisir la main tendue par Aliou Cissé. Ce dernier, l’a d’ailleurs défendu bec et ongles lors de la conférence de presse annonçant l’arrivée du joueur du Bayern Munich. « Je ne pense pas que le choix de Bouna (Sarr) pour le Sénégal soit un choix par défaut. Il veut jouer pour l'équipe et il a des amis ici dans cette sélection » a lancé le sélectionneur national.

Une arrivée qui arrange tout le monde

A 29 ans, sauf retournement de situation, Bouna Sarr s’apprête à vivre sa première expérience à l’international. Bien que cette venue s’apparente à un choix par défaut, son arrivée pourrait faire du bien à l’équipe. La sélection du Sénégal est confrontée à une sécheresse au poste d'arrière-droit. Avec les blessures de Moussa Wagué et de Youssouf Sabaly, à cela s’ajoute le faible rendement d’Ibrahima Mbaye, Aliou Cissé voit l’arrivée du « Bleu déchu » comme salvatrice. Les qualités de percussion du joueur ne sont plus à démontrer. Par ailleurs, B. Sarr est aussi un bon centreur. S’ajoute à sa palette la polyvalence. Il peut aussi bien évoluer en tant qu’ailier (Gauche ou Droit) et milieu de terrain. Il est clair que compte tenu de la situation actuelle de l’équipe, l’arrière-droit du Bayern est le profil qui manquait à Aliou Cissé. Reste à voir comment se passera son intégration au sein de l’équipe et au football africain.