Équipe nationale: Après les rumeurs sur sa démission, voici une nouvelle bombe sur Aliou Cissé et son contrat après la CAN

Intox. Pas de renouvellement de contrat encore moins de revalorisation salariale. L’information selon laquelle la Fédération sénégalaise de football aurait renouvelé, après la CAN, le contrat du sélectionneur national, Aliou Cissé, est fausse.



Selon des sources proches de ce dernier, Cissé n’a signé aucun document en ce sens et mieux, aucune proposition ne lui a d’ailleurs été faite après la CAN. La seule prolongation de contrat qu’il y a eu cette année, a eu lieu bien avant la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte. C’était le 23 janvier 2019, avec l’approbation de l’Etat du Sénégal, que le sélectionneur et son staff technique ont renouvelé leurs contrats, lesquels arrivaient à expiration le 28 février 2019, après quatre années d’exercice sur le banc des « Lions ».



Depuis lors, « il n’y a pas eu de nouvel avenant de quelque nature que ce soit après la CAN » confirme un membre du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football.



Âgé de 43 ans, l’ancien capitaine du Sénégal a été porté à la tête de la sélection nationale le 4 mars 2015, en remplacement du Français Alain Giresse, au sortir d’une CAN 2015 complètement ratée (élimination au premier tour, en Guinée Equatoriale). Auparavant, il avait été entraîneur adjoint de Karim Séga Diouf, conduisant les U 23 du Sénégal en quarts de finale des Jeux Olympiques de Londres 2012. Sur le banc de l’équipe A, Aliou Cissé a connu une élimination en quart de finale de la CAN pour sa première, en 2017 au Gabon, et une deuxième place après une défaite en finale de l’édition 2019, en Egypte. Il a également qualifié le Sénégal à sa deuxième Coupe du monde, en 2018.



INFOGRAPHIE – LE PARCOURS DE CISSÉ SUR LE BANC DES « LIONS »



En 45 matchs toutes compétitions confondues sous sa direction, les « Lions » ont obtenu 29 victoires, 10 matchs nuls et 6 défaites, pour 74 buts marqués contre 29 encaissés. Durant ce parcours, c’est l’Algérie qui aura été sa véritable bête noire, le Sénégal n’ayant jamais réussi à la battre en quatre confrontations. A l’opposé, avec autant de duels, les "Lions" ont battu Madagascar deux fois, contre deux matchs nuls.