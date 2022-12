Équipe nationale : le départ de Aliou Cissé réclamé à la Fédération

D’après Les Échos, certains membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) réclament le départ de Aliou Cissé. Ils ne veulent plus du technicien de 46 ans sur le banc des Lions et le font savoir. «Aliou Cissé a atteint ses limites, tranchent les pourfendeurs du sélectionneur national, cités par le journal. Il n’a pas atteint l’objectif qui lui a été fixé durant le Mondial.»



Autre grief : une des sources de Les Échos pointe le fait que l’ancien capitaine du Sénégal a tendance à convoquer des joueurs qu’il ne fera jamais jouer quoi qu’il arrive. Une manière sans doute de dire que le sélectionneur national porte des œillères.







Aliou Cissé est en poste depuis 2015. Avant de s’envoler pour le Qatar, son contrat a été prolongé jusqu’en 2024. Le nouveau bail est assorti d’une revalorisation salariale de 50%. Il lui a été fixé comme objectifs d’atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 et de conserver le titre de champion d’Afrique des Lions.



Aliou Cissé a loupé le premier. Reste à savoir si la Fédération et l’État lui accorderont un sursis pour aller chercher le deuxième.