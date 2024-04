Erdogan reconnaît sa défaite aux élections municipales

Le président turc Recep Taiyp Erdoğan a reconnu la défaite de son parti au pouvoir, l'AKP, lors des élections locales organisées dans tout le pays. S'adressant à ses partisans à Ankara, il a qualifié le résultat de "pas aussi bon qu'on l'espérait". Il avait été réélu président après la victoire décisive de son parti aux élections générales de mai dernier.



Le parti d'opposition gagne les grandes villes



Avec un taux de participation de plus de 77%, le CHP, principal parti d'opposition, a remporté 37,6% contre 35,6% pour l'AKP, après dépouillement de 98% des votes.



L'opposition a réussi à gagner les plus grandes villes, dont Ankara et Istanbul. La plupart des pouvoirs régionaux et municipaux de l’ouest de la Turquie sont désormais peints en rouge, aux couleurs du CHP.



L'AKP est le plus ancien parti actif en Turquie et suit la voie kémaliste de centre-gauche.



Un revers pour Erdoğan



Les observateurs turcs considèrent qu’il s’agit du revers électoral le plus important pour Erdogan depuis des décennies et soulignent principalement la situation économique comme étant la raison, avec une énorme inflation qui a atteint environ 70 % le mois dernier et qui devrait encore augmenter. L'opposition souligne également son mécontentement face à la politique autoritaire d'Erdogan.