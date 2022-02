Erdogan testé positif au Covid

« Le résultat des tests Covid-19 effectués avec ma femme après avoir présenté des symptômes légers est revenu positif« , a déclaré Erdogan dans un tweet, ajoutant que tous deux avaient le variant Omicron du virus.



« Nous allons poursuivre notre travail à la maison. Nous attendons vos prières« , a-t-il ajouté.



Des responsables de son parti au pouvoir, l’AKP, des ministres et des dirigeants de l’opposition lui ont souhaité un prompt rétablissement.



Plus tôt dans la journée de samedi, M. Erdogan avait prononcé un discours par liaison vidéo en direct lors d’une cérémonie marquant l’ouverture d’une route et de tunnels dans la province de Zonguldak, au nord de la mer Noire.



Jeudi, il s’est rendu à Kiev, où il s’est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et a proposé d’accueillir une rencontre entre Zelenskiy et le président russe Vladimir Poutine.



Le président turc a reçu sa troisième dose de vaccin contre le Covid en juin dernier.



La Turquie, qui compte environ 85 millions d’habitants, a enregistré quelque 12 millions de cas de Covid-19 et près de 90.000 morts liées au coronavirus depuis le début de la pandémie.