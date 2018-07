Erreur sur la personne – Harouna Dia n’a rien à voir avec Siham comme l’avait présenté une partie de la presse

Il n’y a ni homonymie ni un quelconque élément qui lie le nom de Harouna Dia, l’ami de Macky Sall à une entreprise privée attributaire de terres dans la vallée du fleuve Sénégal. Le patron de cette entreprise dénommée Siham s’appelle en vérité Mamadou Kabir Dia et c’est contre ce dernier que les populations riveraines se sont révoltées pour avoir vu leurs terres attribuées à un puissant homme d’affaires sans leur avis. Cette affaire a été révélée par un quotidien de la place qui s’est trompé sur les noms mais qui a eu l’élégance de reconnaître son erreur en publiant une précision à ce sujet.



Harouna Dia est trop souvent l’objet de ce genre d’informations non avérées car, étant un proche du Président Macky Sall il est dans la ligne de mire des opposants de ce dernier, qu’ils soient tapis dans la mouvance présidentielle ou au sein de la population, sans compter l’opposition officielle. Mais l’homme est suffisamment posé pour ne pas s’empresser de menacer d’ester en justice ou de répondre par l’intermédiaire de «droits de réponses» envoyés par des avocats ou des huissiers. Ce sont les faits non avérés qui démentent les intentions des auteurs de leur diffusion.