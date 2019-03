Escroquerie : Afip Canada déleste 200 étudiants de 150 millions

150 millions Fcfa détournés. Ce forfait est l'œuvre de la directrice d'Afip Canada, Henriette Niang, qui a dépouillé 200 étudiants, informent L'As, Vox Populi et Les Échos. Les faits remontent à 2014. Elle avait créé une plateforme fictive promettant aux étudiants, désireux d'obtenir des bourses pour l'étranger, l'admission à 100% dans de grandes université du Canada. Pour s'inscrire sur la plateforme, les étudiants ont déboursé chacun 500 000 Fcfa.

Henriette Niang est arrêtée en même temps que sa mère Fatou Niang, directrice des comptes, et son frère Ibrahima Noël Niang, agent commercial, pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Tout ce beau monde a comparu, hier, au tribunal correctionnel de Dakar. Le procureur a requis 5 ans de prison contre les mis en cause. L'affaire est mise en délibéré le 11 avril prochain.