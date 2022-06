Escroquerie : Henry Abdou Dieng enfin arrêté

Dans ses précédentes éditions, LeTémoin révélait les prouesses du couple Abdou Henry Dieng/Thiaba Gueye qui a roulé dans la farine de nombreux éleveurs et propriétaires de bétail.



Certains ont été arnaqués de 8 moutons, d’autres de 23 bovins et d’autres encore comme ce malheureux étudiant qui avait contracté un prêt pour monter un projet avicole escroqué de 200 poulets de chair.



Par la magie de la tectonique des plaques, les victimes de l’indélicat couple s’étaient retrouvées afin de constituer un collectif. Vilipendé sur les réseaux sociaux, dans votre quotidien préféré qui a mis au jour cette rocambolesque affaire et enfin dans l’émission Xalaas sur la Rfm, Henry Dieng, téméraire comme pas deux, était sorti de son trou pour… porter plainte devant la division de la cybersécurité. Probablement pour dénonciation de malfaiteurs. Bref passons, le meilleur reste à venir !



Alors qu’il avait rendez-vous avec une dame pour l’abattage de 400 poulets (Allez savoir de quelle autre victime !), Abdou Henry Dieng sera alpagué par les pandores de la brigade de Ouakam mardi dernier. Notre bonhomme qui n’avait pas arrêté pour autant ses basses manœuvres malgré les multiples plaintes dont il faisait l’objet, avait, en effet, rallongé sa liste des victimes. Sa dernière victime, Amadou Sow, a été escroquée de 269 moutons d’un montant de 28 millions de F CFA.



Sur ce montant global, Henry, conformément à son mode opératoire, avait consenti une avance de 5 230 000 FCFA pour rester devoir 21 millions 770 mille F CFA à sa nouvelle victime. Déféré au parquet, Abdou Henry Dieng sera jugé ce matin devant le tribunal de Dakar. Ses autres victimes ont été priées de se présenter au temple de Thémis, détaille LeTémoin.