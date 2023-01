Escroquerie : Kounkandé condamné à 6 mois de prison ferme

Cependant Kounkandé et Sant Yalla devront verser mutuellement en guise de dommages et intérêts, 4 millions de francs Cfa à leur Co prévenu I.Diamé.





A son tour, ce dernier qui a écopé de 8 mois de prison ferme doit donner 8 millions de francs Cfa à la partie civile, un Sénégalais qui vit à l’étranger.



Pour rappel, Kounkandé et Sant Yalla ont été arrêtés par la Section de Recherches de Thiès, ainsi que la partie civile I. Diamé qui est aussi mis en cause dans cette affaire d'escroquerie.