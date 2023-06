Escroquerie : Un agent de sécurité se faisait passer pour de hautes autorités du pays afin de soutenir de l'argent à ses victimes

Khalilou G. est un escroc notoire. Il se faisait passer pour un homme de tenue, tantôt pour un douanier, tantôt pour un commandant de police ou un officier de la gendarmerie.

Son modus operandi consistait à télécharger des photos de douaniers, policiers ou gendarmes pour ferrer ses victimes et leur soutirer des sous. Il leur faisait croire qu'il pouvait les amener en Italie ou en Espagne. Pour réussir son entreprise délictuelle, le mis en cause détenait neuf numéros de téléphone de l'opérateur Free. Chaque fois qu'il réussissait son coup, il se débarrassait du numéro incriminé.

D'abord, c'est l'une des victimes nommée Aïssata Diaw qui a porté plainte contre X en premier parce qu'elle ignorait le nom exact du prévenu à savoir Khalil Gaye ou Ahmed. En effet, la dame Aïssatou a pris contact avec lui via Facebook. Il lui a fait savoir qu'il était un commerçant de grande envergure dans la vente de bazin Getzner, cheveux naturels et portables de marque iPhone.

Quant au plaignant Massaër Y., le prévenu a promis de l'amener en Espagne par le biais d'un bateau chinois. Il lui a également fait savoir qu'il lui fera acquérir un registre de commerce et une carte import-export. Idem pour la plaignante Mariama Diop. Arrêté, suite à de nombreuses plaintes à la division des investigations criminelles, le prévenu est passé aux aveux. Khalilou G. a confié aux gendarmes enquêteurs qu'il avait utilisé l'argent pour changer le moteur de sa voiture. Des actes qui lui ont valu sa comparution devant le tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi 20 juin.

Interrogée en premier, la plaignante Mariama D. a déclaré lui avoir donné la somme de 290 000 pour qu'il puisse lui trouver un visa pour l'Italie. "Il m'avait fait savoir qu'il avait besoin de 10 personnes qu'il devait amener en Italie à bord d'un bateau chinois qui va faire escale au Maroc. C'est un ami qui est en Italie qui m'a mis en rapport avec lui. C'est pourquoi il avait gagné ma confiance", narre-t-elle.

Aïssatou D. a fait savoir qu'elle a pris connaissance avec lui sur Facebook par le biais d'une de ses tantes. "Il m'avait dit qu'il était un grand commerçant et il vendait des tissus Getzner, des cheveux naturels et des portables de marque iPhone. Ainsi, il m'a dit qu'avec la somme de 250 000 francs Cfa, je pouvais avoir une marchandise d'un montant de 600 000 francs Cfa. Il a suggéré pour qu'on lui remette une avance. C'est dans ces circonstances qu'on lui a donné la somme de 250 000 de nos francs. Depuis lors, il est resté injoignable et a disparu dans la nature", a t il mentionné.

Pour soutenir les réquisitions du ministère public, le procureur a mentionné que le mis en cause a touché plus de 5 victimes. Suffisamment pour lui de demander que le prévenu soit déclaré coupable et condamné à 1 an de prison ferme.

Prenant la parole, Me Ibrahima Mbengue a demandé la clémence du tribunal. Finalement, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a condamné le prévenu à 2 mois ferme.































































dakaractu