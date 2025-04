Escroquerie : Un commandant de brigade, ancien garde du corps d'un PM, radié après son admission aux Nations-Unies. Les minutes d'un procès passionnant qui s'est déroulé au tribunal militaire

L'ancien commandant de la Brigade de Thiadiaye a été radié de la gendarmerie, suite à des accusations d’escroquerie portant sur la somme estimée à 65,8 millions de FCFA par un riche commerçant, T. Ly. Polygame à deux épouses et père de plusieurs enfants, C. S. Thiam est dans les liens de la détention depuis 9 mois au moins, rapporte L'OBS. Selon le journal, il risque 2 ans de prison ferme, si le juge des flagrants délits ainsi que ses assesseurs gendarmes suivent le réquisitoire du Procureur de la République. C’est courant 2023, en sa qualité de nouveau chef de la Brigade de gendarmerie, lors de sa passation de service, qu’il a été présenté au riche commerçant, T. Ly, par son prédécesseur.



De fil en aiguille, les deux hommes nouent de fortes relations d’amitié jusqu’à ce que le commandant de la brigade finisse par devenir un intermédiaire pour l’achat d’un véhicule. «Je suis resté plus d'un an sans voir mon véhicule de marque Range Rover», déclare T. Ly. Qui précise : «Je lui ai donné plusieurs sommes d’argent, à chaque fois qu’il en avait besoin. Un jour, il m'a demandé de lui prêter la somme de 27 millions, montant que je lui ai remis.» Par devoir de reconnaissance, le plaignant n’aurait ainsi rien refusé au prévenu. «Un soir, vers 2 heures du matin, des malfaiteurs avaient attaqué mon domicile et, n'eut été la gendarmerie, Dieu seul sait ce que j’allais devenir aujourd’hui», a-t-il rappelé.



Un acte que la défense estime relever de la «corruption passive». Sur leur amitié, le plaignant précise : «Durant son service à Thiadiaye, il est venu plus de 20 fois à mon domicile et c’est lui qui m'a remis le numéro de Abdoulaye Keïta qu’il m’a dit être un agent d’Interpol qui opère en Gambie, en plus d’être un vendeur de véhicules.» Selon le prévenu, le nommé Abdoulaye Keïta lui devait de l’argent, il lui avait alors suggéré de vendre un véhicule pour rembourser. Le commerçant cherchant une voiture de marque Range Rover, a donné un montant de 27 millions de FCFA à son ami commandant pour la transaction commerciale avec Abdoulaye Keita. Une voiture que le plaignant ne verra jamais. Devant la barre du tribunal de Dakar, C. S. Thiam s’est défendu



Les confessions du commandant



«En tant que commandant de brigade, en 25 ans de service, je n'ai jamais touché le moindre franc d’une personne, je n'ai jamais usé de mon statut de gendarme pour traiter avec lui». Pour ce qui est de la justice militaire, C. S. Thiam souligne : «Je subis les sanctions administratives parce que je suis radié de la gendarmerie depuis 2023 à cause de cette affaire.» Entendu à simple titre de renseignement, le mécanicien Ousmane Faye qui faisait office de conseiller pour le commerçant, a précisé les liens que le trio entretenait : «T. Ly nous faisait des prêts pour travailler. Des prêts qu’on n’a jamais pu lui rembourser.» Assurant l’entretien des véhicules de la gendarmerie de Thiadiaye, le mécanicien témoigne encore : «Le commandant Thiam m'a parlé de 64 véhicules de son partenaire, un agent d’Interpol opérant en Gambie, mais qui est dans des difficultés financières. Il m'avait dit qu'il a vu le commerçant qui lui a remis 10 millions, ensuite 6,8 millions qu'il a envoyés via un transfert électronique… "



«Avant cet incident, il était admis au concours de l’Observatoire des Nations-Unies pour lequel il devait partir», révèle le Commandant Sada Bâ, chef de la défense de la justice militaire. Qui continue : «En tant que commandant, il s’est mouillé en tant qu’intermédiaire, alors qu’il ne devait pas, mais il est important de lui donner une chance, malgré l’effectivité du coup de la radiation qui s’abat sur lui.» Le Commandant Wone qui s’est présenté pour la défense du prévenu, a touché la même fibre. «C’est une affaire purement civile et ils étaient dans un business dont le montant du préjudice est estimé à 65,8 millions FCFA».



Le maître des poursuites a requis 2 ans d’emprisonnement ferme. A l’issue des débats d’audience, l’ex-gendarme et commandant de la Brigade de Thiadiaye, C. S. Thiam, sera fixé sur sort le 30 mai prochain.