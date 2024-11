Escroquerie à grande échelle : un commerçant détourne près de 15 millions de francs dans une affaire de carreaux

D’après le journal L’AS, une vaste escroquerie impliquant un commerçant bien connu des Parcelles Assainies, Alioune B. Nd, a récemment été mise en lumière. Ce dernier aurait subtilisé un montant astronomique de 14 millions 930 mille francs à Mme S. Kandji dans une transaction de carreaux. Mme Kandji, après avoir passé une commande conséquente de carreaux, a remis la somme convenue à Alioune, en échange d’une facture promettant une livraison rapide.



Cependant, les jours se sont transformés en semaines, sans qu’aucun carreau ne soit livré. Mme Kandji, sentant l’arnaque, a alerté la police qui, après une enquête, a interpellé le commerçant. Ce dernier, incapable de justifier le retard ni l’usage de l’argent, a été placé en garde à vue.



L’affaire a été suivie de près par les enquêteurs, et Alioune B. Nd doit maintenant répondre de ses actes devant le parquet pour escroquerie. Cette affaire, révélée par L’AS, met en lumière les dangers des transactions de confiance dans le milieu des affaires, et souligne la vigilance nécessaire pour éviter de tomber dans les pièges tendus par certains individus peu scrupuleux.































































dakaractu