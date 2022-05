Escroquerie à la carambouille : Un commerçant perd 46 millions pour ‘’2000 bidons d’huile’’

46.000.000 FCFA, un préjudice énorme ! D. Mbaye, M. Seye, Serigne M. K. Diagne, D. Lô, M. Diop et Ch. Sarr peuvent être considérés comme les véritables rois de la carambouille. Ce sextuor d’escrocs a roulé dans la farine un célèbre commerçant établi à Louga.



Il a fallu moins d’un mois aux éléments du commissaire Kandé de la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) pour mettre la main sur cette bande d’escrocs âgés entre 33 et 37 ans. Et pourtant, ils sont partis de rien.



*Modus operandi*



Le 13 avril passé, en remettant cette importante somme financière pour la vente supposée de 2000 bidons d’huile à 23.000 FCFA l’unité, Saer Bâ était loin de se douter qu’il s’agissait d’une arnaque savamment orchestrée par une bande de six (06) individus établis entre Dakar et Touba.



Pour réussir leur coup, ils ont emprunté le nom du célèbre promoteur de lutte Aziz Ndiaye, dont l’un des escrocs s’est fait passer pour son frère, établissant ainsi facilement le contact entre le commerçant et son « patron » dénommé S. M. K. Diagne alias Mara, propriétaire du magasin où étaient entreposés les bidons d’huile à Cambéréne.







En réalité, il s’agissait du magasin d’un Indien qui, lors de la visite de la victime avec deux des escrocs M. Seye alias Makhtar Ndiaye et D. Lô, pensait qu’il s’agissait de clients normaux.



Une fois la visite effectuée, les deux (02) délinquants ont exigé du commerçant le versement de la somme d’argent avant tout chargement du produit ; la transaction devant se faire au niveau de leur bureau situé à la Foire. Là aussi, les escrocs avaient pris le soin, par l’entremise de C. Sarr qui a fourni les documents et l’argent nécessaire, de louer un appartement meublé pour une journée.



Le supposé bureau était tenu par le « secrétaire », D. Mbaye, le plus instruit de la bande et qui d’ailleurs a établi la facture de la transaction. Pour couronner le tout, le « patron » S. M. K. Diagne alias Mara est arrivé à bord de son véhicule avec un chauffeur en l’occurrence M. Diop, alias Dame, pour faire bonne figure auprès du commerçant.







Une fois l’argent encaissé, la bande s’est fondue dans la nature après avoir conduit le commerçant à la cité Mixta pour le recrutement de manutentionnaires.



Cette affaire portée à la redoutable Division Spéciale de Cybersécurité, avec comme unique indice deux (02) lignes téléphoniques non fonctionnelles, les hommes du Commissaire Aly Kandé n’ont pas tardé à identifier et localiser une partie des malfrats dans la zone de Touba et environs.



Le transport sur les lieux permettra de mettre la main d’abord sur deux (02) individus à savoir M. Seye et D. Mbaye.



10 millions F CFA destinés à des sacrifices



Cuisinés, ils n’ont pas tardé à balancer le reste de la bande qui va ainsi tomber un à un entre Malika-plage, Ouest-foire et cité Fadia.



Face à l’évidence des données entre les mains des enquêteurs, ils sont passés à table expliquant s’être partagé le magot comme suit :



- S. M. K. Diagne, huit millions (8 000 000) FCFA



- M. Seye alias « Makhtar Ndiaye », huit millions (8 000 000) F CFA ;



- D. Mbaye, six millions (6 000 000) F CFA ;



- M. Diop alias « Dame », quatre millions (4 000 000) F CFA ;



-D. Lô, six millions (6 000 000) F CFA ;



- CH. Sarr, quatre millions (4 000 000) F CFA.



Le reste du butin estimé à dix millions (10 000 000) F CFA était destiné à des sacrifices, selon les délinquants. En sus, plusieurs véhicules ont été saisis sur les escrocs, d’après nos sources.



Cette affaire n’a sûrement pas encore connu son épilogue. En effet, les experts du laboratoire technique de la DSC ont fait parler les téléphones portables des malfrats dans lesquels des images de produits alimentaires, de matériaux de construction et documents de voyage ainsi que des enregistrements audios via WhatsApp ont été trouvés et extraits lors de l’exploitation technique.



Selon les techniciens, ces données laissent apparaître l'existence d’un réseau qui soutire frauduleusement des sommes importantes d’argent en ciblant exclusivement les commerçants.



D. Mbaye, M. Seye, Serigne M. K. Diagne, D. Lô, M. Diop et Ch. Sarr ont été déférés en attendant l’ouverture d’une information pour tirer toute cette affaire au clair.