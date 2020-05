Escroquerie au foncier - Comment la Section Recherches a fait tomber le faux maire de Malika et son acolyte

Après le faux gendarme, le faux policier, le faux douanier, voici le faux maire. Y. Diop se faisait passer pour l’édile de Malika afin de vendre des parcelles sur la base de faux cachets de l’élu local.



Leur dernière victime est une dame qui se nomme F. Y. GUEYE . Il nous revient que, roulée dans la farine par la bande de Diop, elle a perdu la rondelette somme de dix millions (10.000.000) de francs cfa. Quid de leur modus opérandi?

Comme révélé, ils avaient en leur possession de faux documents c’est à dire des imprimés déjà estampillés par le maire de Malika (naturellement avec un faux cachet et à l’insu du maire).

Dakarposte a appris que c’est le vrai vrai maire, Momar GADIAGA , mis au parfum par on ne sait comment des agissements délictuels de Diop et de son acolyte, a vite fait de saisir les gendarmes de la SR. Qui, sans tarder ont entamé leurs investigations. Ils ont alors dressé une souricière.

Un “client “ (c’est à dire un gendarme) a alors appelé les malfaiteurs pour leur dire son intérêt sur les parcelles de Malika. Mus par leur cupidité, ils ont vite mordu à l’hameçon. Rendez-vous est donc fixé pour la “ transaction “. C’est ainsi qu’ils ont été arrêtés à la vitesse de l’éclair.



Interrogés, ils n'ont fait aucune difficulté à reconnaître les faits qui leur sont reprochés.



La perquisition faite quelques heures après au domicile de Y. Diop a permis de découvrir des imprimés vierges d’actes de vente de parcelles à usage d’habitation ; des imprimés vierges d’ordre de recettes ; l’ordinateur et l’imprimante qui servent à confectionner les faux documents ; des imprimés déjà remplis (certainement d’autres victimes qui découvriront que les parcelles qui leur ont été vendues n’appartiennent pas à Y. DIOP et M. B. SAMB).



Dakarposte est en mesure de révéler que les pandores ont failli tomber de haut en découvrant simultanément dans la niche de Diop un nombre inestimable de passeports et autres documents de voyage de candidats à l’émigration. Pour ainsi dire que ce duo de malfaiteurs s’activait également dans la confection de documents de voyage pour des candidats à l’émigration clandestine.



Après l’enquête, ils ont été déférés au parquet de Pikine pour les délits d’association de malfaiteurs ; faux et usage de faux en écritures privées ; trafic de migrants.