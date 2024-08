Escroquerie foncière sur plus de 400 millions FCA : Face à Homere Seck, beau-père de Macky Sall, un collectif en appelle à Ousmane Sonko

« Monsieur le Premier Ministre, C’est avec une grande fierté et un grand honneur que nous vous adressons ce courrier, qui est une doléance venant de 17 de vos compatriotes qui, des années durant, ont espéré et agi pour qu’une vraie alternance ait lieu, leur donnant ainsi l’espoir de voir justice rendue en leur faveur, dans ce pays qui nous appartient à tous mais qui, malheureusement ne nous traitait pas de façon égale. L’objet de notre requête, Monsieur le Premier Ministre, peut s’intituler comme suit : Un groupe de 17 citoyens sénégalais, dont 11 ont obtenu un jugement définitif et les 6 autres sont encore en cours de jugement, victimes d’escroquerie foncière par l’entreprise SETI de Monsieur Abdourahmane Seck dit Homère, voit ses principaux accusés et jugés coupables par le Tribunal de Dakar libres de tous mouvements »







Homère condamné à payer 407 millions de FCfa après 9 ans de procédure







« Abdoulaye Sambe alors DG de ladite société et jugé solidairement avec son Directeur Administratif et Financier le sieur Pape Thierno Homère Seck, coupable d’escroquerie, a été récemment intronisé « Jaraaf de Yoff ». Cette affaire qui nous a dépouillés de nos économies dure depuis 12 ans. La fraude, initiée en 2012, consistait à vendre des terrains aménagés, situés sur un titre foncier global à Yoff et prétendument appartenant à la famille Dame Mbengue. En l’absence de l’octroi de parcelles et malgré les montants que nous avions avancés conformément aux contrats signés avec la SETI, les victimes que nous sommes se sont constituées en collectif et ont intenté un recours en justice.



Après multiples péripéties dont la fuite du directeur général de SETI, la relaxe totale de Monsieur Seck père et le fait que le fils Seck ne se soit jamais présenté au tribunal, nous avons pu obtenir en 2021, donc 9 ans après le début des faits, lors de l'audience du 26 mai 2021, que la 3ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar les condamne à rembourser les sommes perçues indûment et à payer des dommages et intérêts pour un montant total de 407 millions de francs CFA . Utilisant des tactiques dilatoires pour éviter l'exécution de ce jugement, les condamnés ont interjeté appel et, par l'intermédiaire de l’avocat de Mr Sambe, ont réussi à faire reporter toutes les audiences d'appel prévues de mai 2021 à février 2023 »







La Cour d’appel a confirmé le jugement







« Mais enfin, à force de persévérance des victimes que nous sommes, la 1ère chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dakar, lors de l'audience du 13 février 2023, a confirmé le jugement initial dans toutes ses dispositions, y compris la contrainte par corps. Curieusement, l’arrêt (Arrêt N°83 du 13/02/2023) qui aurait dû lui permettre de déposer une déclaration de pourvoi en cassation, n'a été disponible que le 26 février 2024, un an après et pire, n’aurait pas été transmis à son avocat. Monsieur le Premier Ministre, dans cette affaire pour laquelle la justice de notre pays malgré son instrumentalisation aux fins de protéger la famille de l’ex première dame et M. Sambe, nouveau Jaraf de Yoff, ait ordonné que nous soyons dédommagés, rien n’a été fait et les coupables continuent de mener une vie opulente en toute impunité. Il s’agit ici de Monsieur Abdourahmane Seck dit Homère et son fils, respectivement beau-père et frère par alliance de Madame Marième Faye Sall. L’autre coupable en liberté provisoire, le sieur Sambe a été intronisé « Jaraaf » de Yoff en 2024 et déclarant publiquement son désir de « travailler pour l'intérêt de la communauté lébou et de restaurer leur dignité ». Son seul but étant de gagner en crédibilité auprès des nouvelles autorités du pays et allant jusqu’à organiser durant le Ramadan, plusieurs repas pour la rupture du jeûne à Yoff, pour se racheter une image dans sa communauté.



En plus d’avoir influencé le traitement normal de l’affaire en justice, nous avons également été témoins des nombreuses tentatives des anciennes autorités à travers la direction des impôts et domaines pour attribuer de nouvelles parcelles à Monsieur Sambe dans les lotissements de l’ex-aéroport LSS afin de nous rembourser en parcelles et ne pas avoir à débourser les montants fixés par le tribunal. Cela n’est rien d’autre qu’un abus de biens publics de plus ; dans le but ici de payer la dette personnelle d’un proche de la famille présidentielle, mais qui n’a jamais pu aboutir.



C’est pourquoi, au terme de nombreuses années de procédures judiciaires et fort de ce dernier jugement, nous saluons votre accession au pouvoir et vous sollicitons afin que l’exécution de ce jugement soit effective et que les coupables ne soient plus des intouchables dans notre pays.



Nous sommes conscients que ce sont des montants qui sont insignifiants à l’échelle des sommes concernées par votre haute fonction, mais pour nous c’est le fruit d’années de labeur et de sacrifices et nous en avoir délesté a entraîné des conséquences lourdes dans nos vies respectives





























