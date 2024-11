Escroquerie immobilière déjouée à Diourbel : le gouverneur démasque un faux projet de logements sociaux````

Une escroquerie immobilière de grande envergure a été évitée de justesse grâce à la vigilance du gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall. L’affaire, révélée par L’AS, aurait pu coûter cher à plus de 130 personnes, mais la dextérité du gouverneur a permis de stopper net cette fraude qui se présentait sous la forme d’un projet de logements sociaux fictif.







Un projet fictif bien ficelé







Dimanche dernier, un groupe d’individus avait organisé une cérémonie d’adhésion à un soi-disant projet de logements sociaux. L’événement, tenu sans aucune autorisation officielle ni information préalable aux autorités compétentes, se déroulait devant l’école Algor Dioum, à Diourbel. Les organisatrices, trois femmes prétendant être responsables d’une ONG dénommée “Omart” et liées à un partenaire américain, attiraient une foule nombreuse en promettant des logements à bas prix.







Cependant, la cérémonie a rapidement pris un tournant inattendu. Le gouverneur Ibrahima Fall, soupçonnant une arnaque, a décidé de se rendre sur place. Après une vérification minutieuse, il a découvert qu’aucune convention légale n’existait entre cette ONG et le gouvernement sénégalais, un point fondamental pour toute initiative de logement.







Intervention rapide et remboursement des victimes







Alertée, la police locale est intervenue pour arrêter les trois femmes, dont deux venaient de Dakar. Après une enquête rapide et l’interruption de la cérémonie, toutes les 130 personnes présentes, qui avaient déjà versé 6 000 francs comme droit d’adhésion, ont été intégralement remboursées.







Les trois organisatrices ont été placées en garde à vue et, après deux nuits d’enquête, ont été libérées sous contrôle judiciaire. Toutefois, elles risquent de comparaitre prochainement devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel pour répondre des accusations d’escroquerie.







L’AS souligne que cette affaire met en lumière la nécessité de renforcer les contrôles et la vigilance face aux arnaques immobilières qui prospèrent dans le pays. Grâce à l’intervention rapide du gouverneur, ce complot a été déjoué avant qu’il ne fasse davantage de victimes.











Une enquête est toujours en cours, et les suspects pourraient bientôt se retrouver face à la justice pour répondre de leurs actes.













````````



















DAKARACTU