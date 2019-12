Espagne : Deux Sénégalais meurent asphyxiés dans une ferme

Deux cousins Alassane et Abdoulaye Diallo, âgés respectivement de 30 et 32 ans ont été retrouvés morts asphyxiés dans une ferme. Les deux victimes, qui vivaient ensemble dans la Province de Grenade en Espagne ont été tués dans leur sommeil, rapporte L’OBS qui donne la triste nouvelle.

Les faits remontent au 23 octobre dernier. Ils s’activaient dans la culture de tomates et des haricots pour le compte d’un propriétaire d’une ferme dans la communauté rurale de Yegen. Selon le rapport de l’autopsie, ils ont inhalé du monoxyde de carbone dans la ferme. La famille des victimes a du mal à rapatrier les dépouilles, faute d’argent. Le rapatriement des corps coûte 9000 euros, soit plus de 5 millions Fcfa.