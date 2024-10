Espagne: Le fils de Landing SAVANE porte plainte après des accusations d’agressions sexuelles portées contre lui

L’affaire risque de faire grand bruit en Espagne et au Sénégal dans les prochains jours. Sitapha SAVANE, qui a été cité dans une série de message sur un compte Instagram intitulé “Hastaelkonejo”, est accusé d’agressions et de harcèlements sexuels par plusieurs femmes. Ancien ailier fort de l’Equipe nationale de Basket masculin du Sénégal et non moins fils de l’homme politique sénégalais, Landing SAVANE, Sitapha a décidé de contre-attaquer en déposant une plainte.



“Des accusations très graves et totalement fausses ont été portées contre moi. Il appartient aux avocats de porter plainte pour que ces calomnies ne restent pas impunies”, a-t-il affirmé.



Son ancien club, Gran Canaria, précise toutefois n’avoir eu “connaissance d’aucune plainte formulée contre Sitapha Savané”, indique Walf Quotidien.



Sitapha SAVANE est cité sur une série de messages anonymes apparus pour la première fois le 18 septembre sur le compte Instagram appelé “Hastaelkonejo”, faisant écho aux plaintes contre les agressions sexuelles ou sur des comportements sexistes que plusieurs femmes auraient subi lorsque l’ancien international sénégalais jouait à Tenerife, entre 2001 et 2004, puis lors de son passage dans l’équipe de Gran Canaria, 2004-2012 et 2015-2016, rapporte Walf Quotidien.