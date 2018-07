Espagne : Pablo Casado élu à la tête du Parti populaire

Le député de 37 ans Pablo Casado a été désigné samedi 21 juillet président du Parti populaire (PP) espagnol, succédant à Mariano Rajoy, éjecté du pouvoir début juin par une motion de censure.Il a recueilli 1 701 voix de grands électeurs du parti contre 1 250 pour sa rivale Soraya Saenz de Santamaria, a annoncé Ana Pastor, grande figure du PP et présidente de la chambre des députés.

La désignation de Pablo Casado marque un virage à droite et un changement générationnel pour la formation conservatrice, qui reste le premier parti au Parlement espagnol.



Président du parti depuis 2004 et à la tête du gouvernement espagnol depuis 2011, Mariano Rajoy, 63 ans, a été brutalement éjecté du pouvoir le 1er juin, coulé par la condamnation de son parti dans un méga-procès pour corruption.Ce scandale avait permis au socialiste Pédro Sanchez de faire adopter une motion de censure et de se hisser à la tête de l'exécutif avec le soutien du parti de gauche radicale Podemos , des indépendantistes catalans et des nationalistes basques.Figure centrale de la vie politique espagnole depuis près de quinze ans, Rajoy avait anonncé son retrait de la vie politique quelques jours plus tard sans désigner de dauphin.Interrogée par la presse peu de temps avant la proclamation officielle des résultats, l'ancienne numéro deux du gouvernement Rajoy, Soraya Saenz de Santamaria, a indiqué qu'elle allait féliciter Pablo Casado pour sa victoire.