Espagne : environ 150 personnes légèrement blessées dans un accident ferroviaire

Plus de 150 personnes ont été légèrement blessées mercredi matin dans la banlieue de Barcelone (nord-est de l'Espagne) lorsqu'un train se dirigeant vers cette ville a percuté l'arrière d'un autre train, ont indiqué les services d'urgence et la compagnie ferroviaire espagnole.



Une porte-parole des services d'urgence a annoncé que 150 passagers avaient été "légèrement blessés", et cinq autres "modérément".



"Une collision s'est produite entre deux trains à 07H50 à la station de Montcada i Reixac-Manresa, sur la ligne en direction de Barcelone", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Renfe, la compagnie ferroviaire espagnole, précisant qu'un train avait "heurté l'arrière d'un autre" train.



Une enquête a été ouverte par la Renfe pour déterminer les causes de l'accident.



Interrogés par la télévision nationale, plusieurs passagers évacués du train qui a été heurté à l'arrière ont indiqué avoir ressenti "un gros choc".



La circulation des trains, qui avait été interrompue dans les deux sens, a été rétablie peu après 10H00 locales.



Sur les 155 personnes affectées, "150 ont été légèrement blessées", la condition des cinq autres étant qualifiée de "modérée".