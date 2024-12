Espagne : plus de 30 arrestations dans l'affaire d'escroquerie aux voitures allemandes

La police nationale espagnole et l'agence fiscale du pays, sous la houlette du parquet européen, ont porté un coup sérieux à la criminalité organisée en démantelant un réseau international de fraude à l'importation de véhicules de luxe, qui a causé un préjudice au Trésor espagnol de plus de 17 millions d'euros de TVA fraudée.

L'opération, qui a abouti à l'arrestation de 30 personnes, a été menée simultanément dans treize provinces espagnoles et en Allemagne. Le chef de l'organisation, qui vivait en Allemagne, a été arrêté et incarcéré dans ce pays en attente de son extradition vers l'Espagne.



Le chef, qui faisait l'objet de 18 mandats d'arrêt pour divers délits tels que le trafic de stupéfiants et la fraude fiscale, opérait sous une fausse identité afin de se soustraire à la justice.

Au cours de l'enquête, 17 perquisitions ont été effectuées, dont 15 en Espagne et 2 en Allemagne, qui ont permis de saisir 307 860 euros en espèces, ainsi que des bijoux et des véhicules haut de gamme. Les autorités ont également bloqué des résidences de luxe d'une valeur de plus de 11 millions d'euros, ainsi que des produits financiers en Espagne, en Allemagne, au Portugal et en Lituanie.





Comment l'escroquerie a-t-elle fonctionné ?



Le système frauduleux fonctionnait par l'intermédiaire de sociétés connues sous le nom de "missing traders", qui introduisaient des véhicules de luxe en Espagne sans payer la TVA correspondante, ce qui permettait de les vendre à des prix inférieurs à ceux du marché. L'organisation était structurée en trois branches principales : une opérant dans la région de Levant espagnol, une autre en Andalousie - plus précisément à Cordoue et sur la Costa del Sol - et une troisième dédiée à la création du réseau d'affaires nécessaire à la fraude fiscale et au blanchiment d'argent.

Un aspect particulièrement grave de ce système est l'utilisation de personnes vulnérables comme hommes de paille, à qui l'organisation offrait un logement dans des appartements sûrs en échange d'une apparence d'administrateur et d'associé dans les sociétés impliquées dans la fraude. Les perquisitions ont été menées à la fois au domicile privé des principaux meneurs et chez des concessionnaires de voitures de luxe liés à l'organisation.

Cette opération représente un succès majeur dans la lutte contre la fraude fiscale internationale et démontre l'efficacité de la coopération policière européenne dans la poursuite de la criminalité organisée transnationale