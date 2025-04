Espagne : un Sénégalais retrouvé mort dans une poubelle, il a laissé un mystérieux message audio

Bara Fall, un Sénégalais de 27 ans vivant à Bilbao, en Espagne, a été retrouvé mort dans une poubelle. D'après Les Échos, qui annonce la triste nouvelle, il avait enregistré un audio dans lequel il annonçait sa fin imminente.



Père de deux enfants et marié depuis cinq ans, Bara traversait une période difficile marquée par des tensions conjugales et une détresse mentale, croit savoir la même source.



Dans son message, décortique le journal, il évoquait un marabout qui lui aurait prédit sa mort s'il ne divorçait pas de sa femme. Bien que son état de santé mentale se soit détérioré, des tentatives d’intervention n’ont pas abouti.



La communauté sénégalaise, profondément choquée par ce drame, réclame une enquête pour comprendre les circonstances exactes de sa mort, entre hypothèses de suicide, de sacrifice mystique et de dépression aggravée par les conflits familiaux, souligne Les Échos.





































Seneweb.com