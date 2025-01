Espagne : un accident de télésiège fait une trentaine de blessés

Un accident de télésiège a fait une trentaine de blessés, dont certains très graves, samedi. Le drame s’est produit dans la station pyrénéenne d’Astun, près de la frontière avec la France.



Selon les autorités locales, un problème au niveau de la poulie de l’un des télésièges a entraîné une perte de tension du câble.



Un jeune témoin, encore sous le coup de l'émotion, raconte : "Tout à coup, le télésiège entier s'est mis à rebondir, des télésièges se sont envolés, les gens se sont envolés !"



Une femme, considérée comme la patiente la plus critique, a été transférée par hélicoptère à l'hôpital Miguel Servet de Saragosse. Quatre hélicoptères de Saragosse, de Teruel, de la Guardia Civil et de Navarre, ainsi qu'une quinzaine d'ambulances ont été mobilisés.





Un hôpital de campagne a aussi été mis en place.



Les hôpitaux de la région, notamment Jaca, Huesca, Miguel Servet, Clínico Universitario, Royo Villanova et Barbastro, ont été activés pour accueillir les blessés. Du personnel médical supplémentaire est disponible pour être déployé en cas de besoin.







La station de ski a été complètement évacuée et fermée. Le président de la région d'Aragon, Jorge Azcón, et le ministre régional de la présidence, Roberto Bermúdez de Castro, se sont rendus sur les lieux de l'accident pour superviser les opérations de secours.



Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a également manifesté son soutien dans un post sur X.







L'opération d'urgence bénéficie également de la présence de la Guardia civile, des volontaires de la protection civile et des techniciens de la protection civile du gouvernement d'Aragon, qui travaillent ensemble pour faire face à cette situation d'urgence.