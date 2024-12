Esplanade du Grand Théâtre : deux élèves arrêtés avec un pistolet

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, la police a arrêté deux individus sur l’esplanade du Grand Théâtre où venait de se terminer un concert organisé par la maison de production 3D Prod Event. L’un détenait un pistolet.



Les policiers «ont été alertés par les mouvements suspects des [présumés] malfaiteurs au moment de la dislocation de la manifestation», souffle Enquête, qui donne l’information dans son édition de ce lundi 23 décembre.



Le journal rapporte que les mis en cause se nomment M. Seydi (21 ans) et O. Diène (20 ans) et sont domiciliés à Thiaroye. Ils ont déclaré être élèves dans un centre de formation professionnelle, souffle la même source.



Celle-ci renseigne que l’arme, «un vieux pistolet automatique de marque Ruby et de calibre 7.65», a été découverte sur Seydi lors de la fouille. «L’arme fonctionne, mais le chargeur était vide au moment de l’interpellation» des deux élèves. Dans le cadre de l’enquête ouverte, ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs et détention illicite d’arme à feu, souligne Enquête.