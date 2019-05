Etat De Santé D’Ousmane Tanor DIENG : Le Député Cheikh SECK Donne Des Nouvelles

Alité depuis bientôt des mois et interné dans un hôpital du pays de Marianne, Ousmane Tanor Dieng manque à ses camarades socialistes.



En réunion ce samedi, le Bureau politique a prié pour lui. «Nous avons la nostalgie de notre secrétaire général. Nous avons prié pour lui. Des collègues dont Serigne Mbaye Thiam sont allés le voir et nous échangeons régulièrement avec lui et son état de santé s’est nettement amélioré. Il prenait un peu de repos pour sa convalescence et nous espérons qu’il va nous revenir très bientôt. Nous avons tous prié pour qu’il nous revienne parce que nous avons besoin de lui», a détaillé le député Cheikh Seck qui a fait office de porte-parole du jour. Il en a profité pour se prononcer sur le dialogue politique.



Et c’est pour demander à l’opposition d’aller répondre à l’appel de Macky Sall parce que toutes les conditions sont aujourd’hui réunies. «Le Président a accédé à leurs requêtes et les réponses qui seront issues de ce dialogue politique seront prises en compte. Nous avons demandé à ce qu’il y ait un bon dialogue politique que l’opposition, la mouvance présidentielle, la société civile et toutes les forces vives de la Nation puissent se retrouver autour de l’essentiel. Parce que ce qui nous réunit est plus grand que ce qui nous divise. Tout le monde doit se départir des préjugés et n’avoir qu’un seul intérêt : le Sénégal», a expliqué Cheikh Seck.













