Etat d'urgence : Six voitures immobilisées, 7 matchs de foot interrompus à Diourbel

À Diourbel, la police a pris les devants pour veiller au respect de l'état d'urgence décrété ce 23 mars par le président de la République pour stopper la propagation de la pandémie du Coronavirus. Dans la soirée d'hier, les hommes du commissaire divisionnaire Diedhiou ont immobilisé six véhicules et saisi vingt-six pièces pour divers infractions.



Dans la journée du 23 mars, sept matchs de football ont été interrompus, huit ballons saisis et une cérémonie de deuil dispersée, a renseigné le patron du commissariat urbain de police de Diourbel.