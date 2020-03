Etats-Unis : Baptême du fils du « roi des arènes », Modou Lo, à Memphis

L’actuel roi des arènes Modou Lo et sa première épouse, Mariama, ont accueilli la semaine dernière leur premier enfant. À cette occasion, le chef de file de l’écurie Rock Énergie a fait le déplacement pour assister à la naissance de son aîné. C’est ainsi que le baptême a été célébré, hier mardi 3 mars 2020, à Memphis, avec la présence de quelques membres de la famille du lutteur vivant à Memphis aux Etats-Unis, et de quelques amis.



Le bébé porte le nom de Baye Gora Lo et est donc l’homonyme du père du lutteur des Parcelles assainies.

























igfm