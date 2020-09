Etats-Unis: Donald Trump accusé d’agression sexuel par un mannequin

Les actes se seraient déroulés il y a des décennies. Selon Sputnik, l’ancienne mannequin Amy Dorris a accusé le président américain Donald Trump de l’avoir agressée sexuellement dans sa loge VIP lors du tournoi de tennis de l’US Open en 1997. L’incident l’a laissée se sentir «malade» et «violée», a déclaré la femme au Guardian dans une exclusivité. Aujourd’hui à 48 ans, Doris a décidé de faire des révélations sur l’affaire.



Le média russe rapporte qu’elle a déclaré avoir été présentée à l’ancien homme d’affaires dans son bureau de Trump Tower le 5 septembre 1997 par son petit ami de l’époque, Jason Binn, un magnat des magazines de mode de luxe. Ils ont ensuite assisté ensemble à l’US Open dans le Queens, qu’ils ont observé depuis la loge privée de Trump. Cependant, alors que l’actrice en herbe quittait la salle de bain, elle aurait été approchée de près par Trump, qui l’attendait à l’extérieur. Le futur président, qui était alors marié à sa deuxième épouse Marla Maples, a fortement saisi le modèle malgré ses objections vocales, affirme Dorris.



Un récit époustouflant

«Il a juste poussé sa langue dans ma gorge et je le repoussais. Et puis c’est là que sa prise s’est resserrée et que ses mains étaient très pelucheuses et partout sur mes fesses, mes seins, mon dos, tout », a-t-elle déclaré au Guardian. «J’étais sous son emprise et je ne pouvais pas m’en sortir», a-t-elle déclaré, ajoutant: «Je ne sais pas comment vous appelez cela lorsque vous mettez votre langue juste dans la gorge de quelqu’un. Mais je l’ai poussé avec mes dents. Je le poussais. Et je pense que j’aurais pu lui faire mal à la langue », a ajouté Dorris, qui avait 24 ans à l’époque.



Des photographies de Donald Trump avec la femme côte à côte le jour où l’agression présumée a eu lieu, et aussi un jour après, quand elle et son ex-petit ami sont retournés dans la loge de Trump lors du tournoi, ont été dévoilées. Le couple a également visité l’appartement du milliardaire à Trump Tower ce jour-là, où Dorris a été photographiée posant à côté de plusieurs célébrités aux côtés de son nouvel «ami» Donald Trump, dont Lenny Kravitz, Leonardo DiCaprio et David Blaine. L’ancienne mannequin a également déclaré au Guardian qu’elle, son ancien amant et Trump avaient tous assisté à un service commémoratif pour Gianni Versace le 8 septembre 1997.