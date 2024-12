États-Unis: Donald Trump désigné personnalité de l'année 2024 par le magazine «Time»

Pour la deuxième fois de sa vie, Donald Trump a été désigné personnalité de l’année par le magazine américain Time. La première fois, c’était après sa première victoire à l’élection présidentielle en 2016. Cette désignation n’est pas une surprise, parce que les présidents américains élus ont été choisis à treize reprises auparavant. C’était le cas de Joe Biden il y a quatre ans.





« Aujourd'hui, nous assistons à une résurgence du populisme, à une méfiance croissante à l'égard des institutions qui ont défini le siècle dernier et à une érosion de la croyance que les valeurs progressistes mèneront à une vie meilleure pour la plupart des gens. Trump est à la fois l'agent et le bénéficiaire de tout cela, écrit le rédacteur en chef de Time, Sam Jacobs. Pour avoir mené un retour en force historique, pour avoir provoqué un réalignement politique unique en son genre, pour avoir remodelé la présidence américaine et modifié le rôle de l'Amérique dans le monde, Donald Trump est la personnalité de l'année 2024 du magazine Time. »



Donald Trump a fait, à de nombreuses reprises, la couverture de Time, dont trois fois en cette année électorale. En tant que président ou en tant qu’homme d’affaires, il a sans doute fait vendre beaucoup de journaux du temps où le modèle économique de la presse écrite était plus florissant.



Il succède à la chanteuse Taylor Swift, qui avait appelé à voter contre lui, le soir du débat télévisé face à Kamala Harris. La vice-présidente démocrate était parmi les nommés, mais elle est donc battue par le même adversaire qu’à l’élection présidentielle. Selon Politico, pour célébrer le dévoilement de la couverture, Donald Trump va sonner la cloche à l’ouverture de la séance à Wall Street ce jeudi.