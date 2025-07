États-Unis: Donald Trump donne 50 jours à la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine

Le président Donald Trump a déclaré lundi 14 juillet qu'il punirait la Russie avec des tarifs douaniers s'il n'y avait pas d'accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine dans les 50 jours, le dernier exemple de sa frustration croissante envers le président russe Vladimir Poutine. Trump a fait cette annonce lors d'une réunion dans le Bureau ovale avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte.



« Nous allons imposer des droits de douane très sévères si nous ne parvenons pas à un accord dans les 50 jours », a déclaré le président républicain. Il a précisé qu'il s'agirait de « droits de douane secondaires », c'est-à-dire qu'ils cibleraient les partenaires commerciaux de la Russie afin d'isoler Moscou dans l'économie mondiale. « J'utilise le commerce pour beaucoup de choses », a ajouté Trump. « Mais c'est excellent pour régler les conflits. » « Si nous n'avons pas un accord d'ici 50 jours, c'est très simple, (les droits de douane) seront à 100% et c'est comme ça », a-t-il ajouté.





Des achats d'armements américains par les Européens pour des « milliards et des milliards » de dollars



Outre la menace de droits de douane, Donald Trump et Mark Rutte ont discuté d'un projet de modernisation du réseau d'armement américain. Les alliés européens prévoient d'acheter du matériel militaire puis de le transférer en Ukraine. Donald Trump a déclaré que ces achats représenteraient des « milliards et des milliards » de dollars. Donald Trump se dit satisfait de voir l'Europe dépenser davantage pour la défense après que de nombreux membres de l'Otan, lors d'un récent sommet à La Haye, sont convenus d'augmenter les dépenses à 5 % de leur PIB. « Leur état d'esprit est incroyable », a déclaré Trump. « Au final, avoir une Europe très forte est une bonne chose », a-t-il ajouté.





Mark Rutte a déclaré que l'Allemagne, la Finlande, le Canada, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et le Danemark figureraient parmi les acheteurs potentiels pour l'Ukraine. Il a ajouté que « la rapidité est essentielle ici » et que ces livraisons devraient inciter Poutine à « reconsidérer » les négociations de paix.







« C'est une très grosse affaire que nous avons conclue. Des équipements militaires d'une valeur de plusieurs milliards de dollars vont être achetés aux États-Unis, aller à l'Otan, etc. et seront rapidement distribués sur le champ de bataille », a dit le président américain. Il a précisé notamment que des systèmes de défense antiaériens Patriot allaient être fournis à l'Ukraine « dans les prochains jours ».



« Cela signifie que l'Ukraine mettra la main sur un très grand nombre d'équipements militaires, à la fois pour la défense aérienne, mais aussi des missiles, des munitions », a renchéri le secrétaire général de l'Otan.



L'Ukraine demande davantage de systèmes Patriot



Le gouvernement ukrainien explique avoir besoin d'au moins 10 de ces systèmes afin de protéger efficacement l'Ukraine contre les barrages de missiles et drones russes lancés quotidiennement, relate notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze. Pour le moment, l'Ukraine dispose de sept de ces systèmes qui ne fonctionnent pas tous en même temps pour des raisons de maintenance, et les pays européens voisins, eux, d'une quarantaine, dont pour le moment, ils ne se servent pas.



Donald Trump a affirmé que certains des systèmes qui seront livrés à l'Ukraine le seront « dans les prochains jours », et que les pays qui les livreront le feront tout en achetant de nouveaux systèmes à Washington. Le président américain précise aussi que les systèmes seront tous payés par les pays membres de l'Otan. Côté européen, Berlin affirme que l'Union européenne parle de plus de trois systèmes qui seraient livrés à Kiev.















































Rfi