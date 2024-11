États-Unis: Donald Trump reçu à la Maison Blanche par Joe Biden

Donald Trump et Joe Biden se sont serré la main. L’ambiance était plutôt cordiale dans le Bureau ovale, du moins pour les quelques secondes durant lesquelles la presse a été autorisée dans le saint des saints de la puissance américaine. On a connu pire, notamment quand Donald Trump avait succédé à Barack Obama en 2016. Là, les deux hommes se sont adressés l’un à l’autre par leurs prénoms en se donnant du « Joe » et du « Donald ».



Joe Biden a félicité Donald Trump et lui a souhaité la bienvenue. Il lui a promis, comme il le dit depuis la fin de la semaine dernière, ce à quoi lui-même n’a pas eu droit il y a quatre ans. Une transition en douceur et fournissant toute l’aide possible, a-t-il précisé.



« La politique, c'est dur »



Donald Trump l’a remercié. Il promet de faire en sorte que la transition se déroule le plus en douceur possible, ce qui est déjà une nuance. « La politique, c'est dur », ajoute Donald Trump et très souvent, « c’est un milieu désagréable, mais c’est agréable en ce cas précis », conclut-il avant que les médias soient priés de sortir et avant que la réunion commence pour de vrai.



Quelques minutes auparavant, devant les élus républicains de la chambre, Donald Trump était dans le même état d’esprit, triomphant même, expliquant qu’il est vraiment agréable de gagner. Il a même évoqué la possibilité de gagner dans des États aussi démocrates que la Californie ou l’État de New York à l’avenir.



L’avenir, et le sien en particulier, il l’a évoqué en disant aux élus : « Je pense que je ne me représenterai pas, à moins que vous ne disiez que je suis tellement bon qu'il faut trouver autre chose ».





































































