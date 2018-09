États-Unis : Gadio va témoigner contre Ho

Blanchi par la justice américaine dans l'affaire de corruption et de blanchiment d'argent présumés qui lui a valu une arrestation puis une assignation à résidence, Cheikh Tidiane Gadio va témoigner contre son désormais ex co-accusé, l'homme d'affaires chinois Patrick Ho.

Selon Les Échos, qui donne l'information, l'ancien ministre des Affaires étrangères va charger Ho lors du procès de ce dernier, prévu en novembre prochain. D'après son avocat, Sean Hecker, repris par Libération, Gadio a hâte de coopérer avec les autorités américaines pour retourner au Sénégal…

La justice américaine a abandonné les poursuites contre l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise dans le cadre d'un accord dont les détails n'ont pas été fournis. Indiquant qu'il n'a pas commis les faits qui lui étaient reprochés.

Gadio a été arrêté le 17 novembre 2017 à New York. Il était assigné à résidence pour corruption, blanchiment d'argent, évasion et fraude fiscale. Il était soupçonné d'avoir perçu une commission de Patrick Ho qu'il aurait mis en rapport avec le Président tchadien, Idriss Deby, pour obtenir des droits pétroliers au Tchad, en échange de pots-de-vin