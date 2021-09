Etats-Unis : Le chanteur R.Kelly reconnu coupable de multiples crimes sexuels. Il risque la prison à vie.

Il est resté assis, sans réaction. Lundi, le roi déchu du R & B, Robert Kelly (R.Kelly), a été reconnu coupable par un jury new-yorkais des neuf charges qui pesaient contre lui, notamment d’exploitation et de trafic sexuel, ainsi que de racket. L’interprète du tube I Believe I Can Fly, qui connaîtra sa peine en mai 2022, risque la prison à vie. Et il doit encore faire face à la justice de l’Illinois et du Minnesota.



Pendant les trois semaines de ce procès qui marque un tournant pour le mouvement MeToo, avec des victimes afro-américaines, plus de 50 témoins ont dressé un portrait accablant du chanteur. A la barre, neuf femmes et deux hommes ont déclaré que R. Kelly avait abusé d’eux sexuellement, décrivant des viols, des prises de drogues forcées, des situations d’emprisonnement ou encore des faits de pédopornographie.