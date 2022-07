États-Unis : au moins six morts et 26 blessés dans une fusillade lors d'un défilé du 4-Juillet

Une fusillade a fait au moins six morts, lundi 4 juillet, à Highland Park près de Chicago, dans le nord des États-Unis, durant un défilé pour la fête de l'indépendance américaine, selon la police. Au moins 26 blessés, âgés de 8 à 85 ans, ont été pris en charge par les secours, a précisé un responsable hospitalier.



"Alors que nous étions réunis pour fêter notre liberté, nous devons pleurer la perte tragique de vies et surmonter notre terreur", a déploré la maire de la ville, Nancy Rotering, lors d'une conférence de presse.



Des centaines de policiers restaient déployés en fin d'après-midi dans cette ville cossue de 30 000 habitants, située sur les rives du lac Michigan. Un fusil "puissant" a été rapidement retrouvé par la police, mais le tireur, "considéré comme armé et dangereux" était en fuite, a déclaré Chris O'Neill, responsable de la police locale. Il aurait été "interpellé sans incident" et placé en détention, selon le Chicago Sun-Times, citant une source policière.



La police a identifié un suspect, Robert C., dit "Bobby", un homme blanc de 22 ans "originaire de la région". Il a "de longs cheveux noirs, une petite corpulence, et un tee-shirt blanc ou bleu", a précisé Chris O'Neill.







Le suspect a tiré depuis le toit d'un commerce, accessible par un escalier de secours. "Il était très discret et difficile à voir", a décrit Christopher Covelli, porte-parole de la police du comté.



"La panique dans toute la ville"

Les tirs ont éclaté alors que des centaines de personnes s'étaient massées pour assister au traditionnel défilé du 4-Juillet, qui célèbre la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776.



Sur des images de la ville diffusées sur les chaînes de télévision, on voit les forces de l'ordre circuler dans des rues vides, où les trottoirs sont couverts de fauteuils de camping abandonnés dans la panique.



Un témoin, cité par la chaîne locale WGN, a rapporté avoir vu un homme armé d'un fusil ouvrir le feu en direction du public. "Il était au sol et avançait en rampant de manière méthodique, quasi militaire", a raconté cet homme prénommé Michael. La foule s'est jetée au sol avant de prendre la fuite en courant, alors que se formaient des mares de sang, a-t-il ajouté.



Adrienne Drell regardait défiler la fanfare d'un lycée quand un homme a lancé l'alerte. "C'était la panique dans toute la ville", a-t-elle confié au Chicago Sun-Times. "On est totalement abasourdis."



Le défilé a immédiatement été suspendu et les festivités ont été annulées dans plusieurs villes voisines.



Les États-Unis sont encore sous le choc d'une série de fusillades, dont l'une dans une école primaire d'Uvalde au Texas le 24 mai avait fait 21 morts dont 19 enfants.



Le pays est plus généralement confronté à une hausse de la violence par armes à feu avec plus de 22 000 personnes tuées depuis le début de l'année, selon le site Gun Violence Archive, qui incorpore les suicides dans ses données.



Lundi, Joe Biden s'est dit "choqué" par cette nouvelle fusillade, promettant dans un communiqué de "ne pas abandonner la lutte contre l'épidémie de violences par arme à feu".