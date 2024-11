États-Unis: des Afro-Américains ciblés par des SMS et des e-mails racistes

« Il est clair que les auteurs de cette campagne ont bien préparé leur coup », a expliqué la gouverneure de New York, Kathy Hochul, qui a ordonné l'ouverture d'une enquête après que des centaines de New-Yorkais afro-américains ont reçu des textos ou des e-mails racistes. Des messages leur disait par exemple qu'« une fourgonnette viendrait les chercher pour aller cultiver le coton sur la plantation la plus proche ».



Des messages similaires ont également été reçus par de nombreux Afro-Américains dans une vingtaine d'autres États de la côte est à la côte ouest, en passant par la Virginie, la Caroline du Sud et le Texas, donnant lieu là aussi à des enquêtes du département de la justice et du FBI.



L'une des questions principales que se posent les enquêteurs : comment les auteurs de ces messages ont-ils pu cibler uniquement des personnes afro-américaines, s'adressant à elles parfois directement par leurs prénoms ? Certains experts évoquent la possibilité de données personnelles achetées sur internet. Les responsables seraient également passés par des services qui permettent d'envoyer des textos ou des e-mails à partir de numéros de téléphone anonymisés.



Cette affaire, qui fait beaucoup de bruit, a provoqué la colère des associations de lutte contre le racisme, qui estiment que la victoire de Donald Trump et sa rhétorique ouvertement raciste ne fera qu'encourager davantage ce genre d'incidents.









































































Rfi