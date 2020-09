États-Unis : la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg est décédée

"RBG" n'est plus. La juge Ruth Bader Ginsburg a succombé à un cancer du pancréas à l'âge de 87 ans, a annoncé la Cour suprême des États-Unis vendredi 18 septembre. La doyenne de cette institution avait fait des séjours répétés à l'hôpital ces derniers temps. Sa santé était scrutée de près par le camp progressiste aux États-Unis, qui la considère comme une icône de la lutte féministe.



Son décès donne au président républicain Donald Trump l'opportunité de désigner un successeur conservateur. Il s'apprêterait à le faire dans les prochains jours, selon les médias américains. Début septembre, il avait dressé une liste de potentiels candidats. Les sénateurs républicains Ted Cruz, Josh Hawley, et Tom Cotton en font partie.



Ce sera ensuite au Sénat de confirmer le choix du président. Donald Trump pourra s'appuyer sur une majorité républicaine à la Chambre haute, bien que la position d'une poignée d'élus modérés ne soit pas encore claire sur l'opportunité de confirmer un juge si près de l'élection présidentielle du 3 novembre. En cas de succès, la Cour suprême serait composée de six juges conservateurs contre trois juges progressistes. Les prochaines semaines pourraient donc donner lieu à une furieuse bataille politique.



Selon la radio publique NPR, Ruth Bader Ginsburg avait formulé le souhait, quelques jours avant sa mort, de ne pas être "remplacée avant qu'un nouveau président soit investi".





En février 2016, la mort du juge conservateur Antonin Scalia avait donné lieu à une bataille du même genre. À l'époque, le patron du Sénat, Mitch McConnell, avait réclamé au président démocrate Barack Obama de ne pas nommer de successeur et d'attendre l'élection présidentielle. Il avait obtenu gain de cause.



Vendredi soir, le patron des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a tweeté la même déclaration, mot pour mot, que Mitch Mcconnell à l'époque : "Le peuple américain devrait avoir son mot à dire sur le choix du prochain juge de la Cour suprême. Ainsi, ce siège ne devrait pas être pourvu tant que nous n'avons pas un nouveau président."