États-Unis : le trafic aérien interrompu jusqu’à 15 heures à cause d’une panne informatique

L’autorité américaine de l’aviation civile (FAA) interrompt tous les vols ce mercredi aux États-Unis. Elle a fait savoir à 13h30 heure de Paris que cette coupure allait durer jusqu’à 15 heures, là aussi heure de Paris. La FAA « a ordonné aux compagnies aériennes d’interrompre tous les départs intérieurs jusqu’à 9 heures.



(NDLR : à l’est des États-Unis) pour permettre à l’agence de confirmer l’intégrité des informations de vol et de sécurité ». Le régulateur américain a annoncé précédemment tenter de rétablir une panne d’un système d’information pour les pilotes et les équipages.

« La FAA continue de travailler à la restauration complète de son système d’information aux missions aériennes à la suite d’une panne », explique l’agence dans un communiqué. « Bien que certaines fonctions commencent à revenir en ligne, les opérations du système aérien national restent limitées », ajoute-t-elle. Un problème de mise à jour.

La chaîne ABC explique que le souci concerne un logiciel qui envoie des alertes aux pilotes en cas de danger. Un problème lors d’une mise à jour dans la nuit a provoqué des ratés « en cascade », finissant par aboutir à une panne, détaille un responsable de la FAA. Ce logiciel aurait déjà dû être remplacé. Karine Jean-Pierre, porte-parole de Joe Biden, a fait savoir que « le président a été tenu informé par le ministre des Transports de la panne. Il n’y a pas de signe montrant une cyberattaque pour le moment. Mais le président a demandé au ministère des Transports de conduire une pleine enquête sur les causes ».

Pete Buttigieg, le ministre en question, a déclaré sur qu’il est « en contact avec la FAA » concernant « cette panne affectant un système clé pour fournir des informations de sécurité aux pilotes ». La compagnie aérienne American Airlines dit « travailler à réduire les conséquences pour les clients ».

Elle les encourage à bien vérifier les dernières informations pour leur vol. Plusieurs aéroports d’Amérique du Nord (Ottawa, Baltimore, Austin) ont averti que des retards étaient à prévoir et demandé aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport.

A 14 heures, heure de Paris, au moins 3578 vols étaient retardés sur la côte est du pays, selon le site de suivi des vols Flight Aware.

Mais le nombre de retards étant liés à la panne ne peut être déterminé précisément. Peu de temps après, un aéroport de New York et un autre à Atlanta ont repris les liaisons.

La FAA, qui dit « faire des progrès » dans la résolution des difficultés, a maintenu l’horaire de réouverture des autres aéroports du pays.