États-Unis : les immigrés clandestins dans le viseur du futur président américain

A quelques heures de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, de nombreux immigrés en situation irrégulière aux Etats-Unis se préparent à des arrestations massives, comme à Chicago, dans le nord du pays.



Procurations, garde des enfants ou encore installation de caméras de sécurité... Toutes les précautions sont prises en cas d'une possible déportation, comme pour Elena Barrera, mère sans papiers.



"Je vis à Chicago depuis environ 27 ans. J'ai trois enfants, ils sont nés ici aux États-Unis, à Chicago. J'ai un peu peur parce que je pense à mes enfants. Si un jour je suis appréhendée par l'ICE (U.S. Immigration and Customs and Enforcement), comment le sauront-ils ? Qui viendra les chercher à l'école ?" explique-t-elle.



Ce dimanche lors d'un meeting avec ses partisans, Donald Trump a promis des mesures drastiques dès son entrée en fonction, à commencer par l'immigration. Le Président élu a répété à plusieurs reprises voulir expulser jusqu'à 13 millions de personnes du pays.





A Chicago, considérée comme l'une des grandes villes "sanctuaires" des Etats-Unis, les agents fédéraux prévoient initialement de cibler plus de 300 personnes ayant des antécédents criminels violents, mais d'autres personnes sans statut juridique, y compris des conjoints ou des colocataires pourraient également être arrêtées.



De nombreuses villes dites "sanctuaires", où les autorités locales refusent d’appliquer la législation fédérale sur les expulsions, ont d'ores et déjà déclaré qu'elles ne coopéreraient pas avec l'administration Trump.