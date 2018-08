Etats-Unis : plusieurs morts dans une fusillade dans un centre commercial de Jacksonville

Une fusillade était en cours, dans la soirée du dimanche 26 août, dans un centre commercial de Jacksonville, le Jacksonville Landing, dans le nord de l’Etat de Floride, aux Etats-Unis, a fait savoir la police locale.



Sur son compte Twitter, la police de la ville fait état de plusieurs morts, et plusieurs personnes transportées à l’hôpital. Un suspect est également mort, selon la même source. La police cherche d’éventuels autres tireurs.



A 15 heures sur place (21 heures à Paris), les autorités ont appelé toutes les personnes cachées autour du lieu de la fusillade de se manifester en appelant le « 911 », indicatif des secours aux Etats-Unis, et de rester à leur place en attendant l’arrivée de la police.



Plusieurs coups de feu auraient été entendus durant un tournoi de qualification d’e-sport pour le tournoi « Madden NFL 19 Classic » – du nom d’un jeu vidéo de football américain – dans un bar dédié aux passionnés de jeux vidéos, le GLHF Game Bar, selon CNN et un sponsor de l’un des participants, compLexity Gaming.



Le tournoi de qualification était retransmis sur la plateforme en ligne Twitch, spécialisée dans la diffusion en direct de jeux vidéos.