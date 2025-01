États-Unis: un mort après l'explosion d'un Tesla Cybertruck devant l'hôtel Trump de Las Vegas

« Il y a une personne décédée à l’intérieur du Cybertruck », a déclaré Kevin McMahill, shérif de la police de Las Vegas, lors d’une conférence de presse donnée mercredi 1ᵉʳ janvier. Le policier a également indiqué que sept personnes souffraient de « blessures légères » à la suite de ce qu’il a qualifié de « grosse explosion ». « Nous avons dû évacuer l’hôtel », a précisé M. McMahill.



Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, un véhicule électrique Cybertruck gris, garé devant l’entrée de l’hôtel où le nom « Trump » s’affiche en grand, explose dans un énorme nuage de fumée. « Nous avons maintenant confirmé que l’explosion a été provoquée par des gros feux d’artifices et/ou une bombe transportée à l’arrière du Cybertruck loué et n’est pas liée au véhicule lui-même », a affirmé Elon Musk, le patron de Tesla.





Contactée par l’AFP pour confirmer ces affirmations, la police de Las Vegas n’a pas répondu dans l’immédiat. « Nous n’avons jamais vu quelque chose comme ça », avait initialement déclaré M. Musk, par ailleurs chargé par Donald Trump d’une mission extra-gouvernementale de dérégulation et de réduction de la dépense publique dans son futur gouvernement.



Le président sortant, Joe Biden, a été informé de l’explosion près de l’hôtel international Trump de Las Vegas, a fait savoir la Maison Blanche mercredi.

Une enquête pour un possible « acte de terrorisme »



Le FBI a par ailleurs rapidement déclaré traiter l’attaque à La Nouvelle-Orléans comme un « acte de terrorisme ». « Comme vous pouvez l’imaginer, avec une explosion ici, sur notre emblématique boulevard Las Vegas, nous prenons toutes les précautions nécessaires pour garder notre communauté en sécurité », a déclaré Kevin McMahill, le shérif de cette ville du Nevada, sans apporter d’autres précisions.



La police a précisé rechercher les causes de cette explosion. Des médias américains, comme CBS, rapportent que les autorités enquêtent sur un possible « acte de terrorisme », citant des sources anonymes.



Cette explosion intervient quelques heures après qu’un ancien militaire américain, identifié par le FBI comme Shamsud-Din Jabbar, est suspecté d’avoir foncé dans la foule dans le quartier français à La Nouvelle-Orléans, faisant au moins 15 morts et des dizaines blessés. Les enquêteurs ont dit avoir retrouvé un drapeau du groupe État islamique dans le véhicule.



Le président américain Joe Biden, lors d'une allocution sur l'attaque à La Nouvelle-Orléans, a indiqué que les autorités enquêtaient sur l'explosion du Cybertruck, notamment pour savoir « s'il y avait une quelconque connexion possible avec l'attaque à la Nouvelle-Orléans ». « Jusqu'à présent, il n'y a rien à rapporter à ce sujet », a-t-il précisé. « Nous pensons que c'est un évènement isolé », a déclaré, pour sa part, Jeremy Schwartz, agent du FBI.