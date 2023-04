États-Unis : un suspect arrêté dans l'affaire de fuite de documents secrets

L'arrestation a eu lieu en direct à la télévision américaine : Jack Teixeira est le suspect principal dans l'affaire de la plus grande fuite de documents officiels de ces dix dernières années.



Jack Teixeira a 21 ans, c'est un employé subalterne de la garde nationale aérienne, il a été interpellé dans une petite ville du sud de Boston.



Merrick Garland, Procureur général : "Les agents du FBI ont placé Teixeira en garde à vue en début d'après-midi sans incident. Il comparaîtra pour la première fois devant le tribunal de district du Massachusetts".





Jack Teixeira s'était engagé en septembre 2019 et travaillait en tant que spécialiste en informatique et en communication.



Le suspect aurait partagé en ligne pendant des mois des documents issus de la base militaire où il travaillait.



Le président américain s'est dit "préoccupé" que cela ait pu arrivé et le Pentagon a lancé une enquête.



Patrick Ryder porte-parole du Pentagone : "Il est important de comprendre que nous avons mis en place des directives strictes pour protéger les informations classifiées et sensibles. Il s'agit d'un acte criminel délibéré, d'une violation de ces directives".



Jack Teixeira partageait les documents sur un groupe privé en ligne du réseau social Discord.



Certains documents révèlent notamment les inquiétudes des Etats-Unis sur l'avenir de la guerre en Ukraine.