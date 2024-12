Etats-Unis : une adolescente de 15 ans à l'origine de la fusillade dans un collège de Madison

Le département de police de Madison, dans le Wisconsin, a identifié Natalie Rupnow, connue sous le nom de "Samantha", comme étant le tireur de l'attaque de lundi soir contre l'école chrétienne d'Abundant Life.



Le chef de la police, Shon Barnes, a déclaré que la collégienne était âgée de 15 ans et était scolarisée dans le collège où s'est produit l'attaque. La fusillade a eu lieu dans une salle d'étude et a été signalée à la police par un élève.







Un équipage de police s'est rapidement rendu sur place pour constater le décès d'un enseignant et d'un élève. Six autres personnes dont plusieurs collégiens ont également été blessés et ont été évacués vers les hôpitaux voisins.



Deux élèves ont été grièvement blessés et sont soignés dans les unités de soins intensifs. Trois autres et un enseignant ont été blessés moins gravement et deux d'entre eux ont été libérés quelques heures seulement après leur admission à l'hôpital.





Quant aux motifs de cette attaque, ils restent encore flous à ce stade. Les enquêteurs ont immédiatement interrogés les parents de la jeune fille à l'origine de ce drame et une perquisition du domicile familial a été ordonnée dans l'espoir de trouver des indices. "Les parents coopèrent pleinement, nous n'avons aucune raison de croire qu'ils ont commis un crime à l'heure actuelle", a déclaré Shon Barnes.



Le chef de la police n'a pas confirmé que l'assaillante était transgenre comme des rumeurs le laissent entendre. "Je ne sais pas si [le tireur] était transgenre ou non", a indiqué Shon Barnes. "Je ne pense pas que ce qui s'est passé aujourd'hui ait quoi que ce soit à voir avec la manière dont elle ou lui a pu vouloir s'identifier. Et j'aimerais que les gens laissent en quelque sorte de côté leurs propres préjugés personnels."



"Donc, qu'elle l'était ou non, c'est quelque chose qui pourrait ressortir plus tard - mais pour ce que nous faisons en ce moment, aujourd'hui, littéralement huit heures après une fusillade de masse dans une école de Madison, cela n’a aucune conséquence pour le moment".





Le chef de la police a ajouté que le père de Natalie Rupnow "a également perdu quelqu’un". "Nous n’allons donc pas précipiter l’information. Nous prendrons notre temps et veillerons à faire preuve de diligence raisonnable pour ce faire."



La base de données sur les fusillades dans les écoles primaires et secondaires aux Etats-Unis conserve un enregistrement de toutes les attaques violentes liées aux armes à feu dans les écoles à travers le pays. Leurs données montrent qu’au cours de la seule année 2024, il y a eu 323 fusillades isolées dans des écoles dans le pays. Le chiffre le plus élevé a été enregistré l’année dernière avec 349 attaques