États-Unis : une présentatrice télé fait un AVC en direct

Ce samedi 3 septembre, la journaliste américaine Julie Chin présente le journal télévisé du matin sur la chaîne KJRH (affiliée à NBC), comme à son habitude. Au moment de reprendre l’antenne après la diffusion d’un reportage, elle éprouve des problèmes de prononciation, et n’arrive pas à finir ses phrases. « Je suis désolée. Il m’arrive quelque chose ce matin, et je vous présente mes excuses », dit-elle, avant de lancer la page météo et de quitter le plateau.



Peu après, ses collègues appellent les urgences, comme le raconte sur Twitter Mike Sington, directeur de NBCUniversal. « Elle savait que quelque chose n’allait pas […] Elle va bien maintenant et veut partager son expérience pour informer les téléspectateurs des signes avant-coureurs d’un AVC », écrit-il.



Perte de vision, bras engourdi, difficultés à parler...

Ses difficultés à s’exprimer étaient en effet la conséquence d’un début d’AVC, comme elle l’explique dans un post sur Facebook publié lundi. « Mes médecins pensent que j’ai eu un début d’AVC […] Cet accident semblait sortir de nulle part. Je me sentais bien avant le JT. Cependant, après quelques minutes de direct, plusieurs choses ont commencé à m’arriver », se remémore-t-elle. Elle se souvient avoir « perdu la vision partielle d'un œil », puis, sentir sa main et son bras s’engourdir et enfin, remarquer qu’elle ne pouvait pas « prononcer les mots » qui se trouvaient sur son prompteur. Ces symptômes font partie des signes les plus fréquents d'AVC (déformation de la bouche, faiblesse d'un côté du corps et troubles de la parole).



Aujourd’hui, Julie Chin va mieux. Elle a passé les derniers jours à l’hôpital. « Elle pense reprendre le travail bientôt. Elle remercie ses collègues de travail qui ont vu ce qui se passait et ont immédiatement appelé à l’aide », conclut Mike Sington.



Santé Publique France, un organisme dépendant du ministère de la Santé, estime que plus de 110 000 personnes victimes d'un AVC sont hospitalisées par an en France