Eumeu Sene: "Le ministre Moustapha Diop m'a prédit ma victoire sur Bombardier"

On le connaissait ministre de la République, mais on ignorait que Moustapha Diop sait lire l'avenir. Un voyant? Vous n'avez pas la berlue.

En tous cas, la révélation du nouveau Roi des Arènes sur l'actuel Maire de Louga est assez révélatrice.

Peu après sa victoire, Eumeu Sene a laissé entendre : "Je remercie beaucoup le ministre de l'industrie Moustapha Diop. Il est venu m'aider de manière désintéressée avant le combat et m'a dit" j'ai vu ta victoire". Le ministre a vu en rêve que j'allais détrôner mon adversaire ".

Certainement que son mentor de President, qui veut rempiler, va lui demander de consulter les augures !