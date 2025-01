Europe : plusieurs pays frappés par de fortes intempéries

Après les importantes précipitations apportées par la dépression Herminia, Météo France annonce une nouvelle dépression du nom de Ivo, qui circule près des côtes bretonnes. Dans l'héxagone, six départements ont été placés en vigilance orange pour des risques de «crues» dans la journée du jeudi 30 janvier. Trois autres départements sont en vigilance rouge : l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan.



Le Calvados, l'Orne, la Mayenne, la Somme, la Sarthe et le Maine-et-Loire sont placés en vigilance orange.



Face à cette situation exceptionnelle, les autorités françaises ont décidé enclencher la procédure accélérée de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.



En Irlande la tempête Éowyn a provoqué des pannes d'électricité. le pays a sollicité l'aide de l'UE, qui a activé son mécanisme de protection civile de l'UE a été activé.





13 générateurs d'électricité provenant de la réserve stratégique de la Commission, rescEU ont été mis à disposition du pays.



L'UE a également activé le service de gestion des urgences Copernicus et a fourni un soutien analytique aux autorités nationales.