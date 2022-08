Evasion à Podor – Un détenu se fait la malle pendant la corvée

C’est la consternation dans le département de Podor. Un détenu a trouvé le moyen de jouer la fille de l’air alors qu’il effectuait une corvée pénale en compagnie de ses autres camarades. Profitant sans doute d’une baisse de la vigilance des gardiens qui surveillaient les autres détenus à la tâche, il a réussi à se faufiler entre les filets pour filer à l’anglaise.

L’homme s’appelle M. A. Derwiche, né en 1983 à Thiès et il était en train de purger une peine de 2 ans ferme pour escroquerie, vol et administration de substances nuisibles pour la santé.

Il revient à la rédaction de dakarposte qu'un avis de recherche et d’arrestation a été lancé par l’administration pénitentiaire qui décrit le portrait-robot de l’évadé : il est de corpulence moyenne, de teint clair et porte un kyste au front.

Une enquête est ouverte par la Section de recherches de la gendarmerie de Saint-Louis pour faire la lumière sur les circonstances de l’évasion du détenu. Les auditions ont d’ailleurs démarré. Mais, pour le retrouver, tous les pandores et limiers du pays sont en alerte car on ne sait pas où il s’est dirigé et vers quelle région il pourrait apparaître.









