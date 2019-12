Eventuels risques de troubles à l'ordre public: Ce que l'on sait du dispositif de sécurité renforcé à Dakar pour parer aux "trublions du collectif Gno Lank"

Le collectif Gno Lank a décidé de braver l'interdiction Préfectorale de manifester ce vendredi sur la Place de l'Indépendance. Ceux-là, qui entendre envahir de gré ou de force, la dite place, ont d'ailleurs fait face à la presse ce vendredi matin pour dire qu'ils sont plus que déterminés à protester contre la hausse des prix des factures d'électricité et/ou l'arrestation de Guy Marius Sagna et Cie.

Et, les plus radicalisés de laisser entendre qu'ils comptent infiltrer les fidèles musulmans qui devraient prier à la Zawya pour ensuite se retrouver à la Place de l'Indépendance



Il revient à dakarposte que pour rassembler les protestataires à Dakar, plusieurs points de rendez-vous sont déjà annoncés via les réseaux sociaux. Des informations qui n'ont pas échappé aux éléments des différents services de renseignements du Sénégal. Qui ont remonté cela via des BR (Bulletins de Renseignements). D'où les mesures draconiennes prises par les autorités policières, lesquelles veillent au grain.



C'est ainsi que pas moins de 840 policiers ont été mobilisés pour sécuriser Dakar. Le dispositif comprendra à la fois des "forces lourdes", provenant des compagnies de sécurité des limiers et de leurs escadrons ; compte non tenu des "éléments mobiles en uniforme ou en civiles" de la police. Parmi eux, il y'a des effectifs en civil puisés dans les différents commissariats de Dakar , "qui renforceront les éléments de la Sureté Urbaine" .

Et, nos sources de nous informer qu'au cas où les tentatives de violences s'intensifient les policiers de la Brigade d'Intervention Polyvalente de la Police viendront en appoint à la brigade anti-émeute" déjà sur le terrain, sans compter les véhicules blindés positionnés un peu partout"

Bref, un périmètre de sécurité a été établi autour du centre-ville de Dakar, particulièrement aux alentours de la Place de l'Indépendance, du ministère de l'Intérieur... "et les récalcitrants, c'est à dire ceux qui tenteront de manifester et les personnes en possession d'une arme ou d'objets qui peuvent servir de projectiles seront systématiquement interpellées".